50 milyon haraç isteyip, iş yeri, ev ve muhtarlık kurşunladılar: 6 tutuklama | Video
18.10.2025 | 10:19
Adana'da bir iş insanından 50 milyon lira haraç isteyen çete, parayı alamayınca iş yeri, ev ve muhtarlık kurşunladı. Polisin en son muhtarlık kurşunlama olayında suçüstü baskın yapmasıyla yakalanan şüphelilerden 6'sı tutuklandı.
