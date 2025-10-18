Video Yaşam 50 milyon haraç isteyip, iş yeri, ev ve muhtarlık kurşunladılar: 6 tutuklama | Video
50 milyon haraç isteyip, iş yeri, ev ve muhtarlık kurşunladılar: 6 tutuklama | Video

18.10.2025 | 10:19

Adana'da bir iş insanından 50 milyon lira haraç isteyen çete, parayı alamayınca iş yeri, ev ve muhtarlık kurşunladı. Polisin en son muhtarlık kurşunlama olayında suçüstü baskın yapmasıyla yakalanan şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

İddiaya göre, kentte meyve-sebze ihraçtı yapan iş insanı T. A.'yı (36), arayan M.O. (27) "Sana ceza kestim, 50 milyon lira vermezsen sonun kötü olur" diyerek tehdit etti. İş insanı T. A., tehditleri aldırış etmeyip ret cevabı verdi. Bunun üerine şüpheli kuzenler M.Y. (18) ve A.Y. (21), 7 Ekim'de iş yerini, 10 Ekim'de ise T.A.'nın çalışanı M.Ü.'nün Seyhan ilçesindeki Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki evini kurşunladı. Saldırılar devam edince T.A., mahallenin muhtarı İ.K.'ye gidip aracı olmasını istedi. Taraflar, 14 Ekim'de muhtarlık önüne geldiğinde yapılacak görüşme silah sesleriyle bozuldu. Muhtarlık önündeki sokakta şüpheliler M. Y. ve A.Y., havaya ateş açıp kaçtı. Bunun üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, söz konusu şüphelilerin izini sürmeye başladı. Muhtarlık binası çevresinde ateş açıldığını duyan ekipler, bölgeye yoğunlaştı. Aynı ikili bu kez muhtarlık binasına ateş etti. Kaçmaya çalışan saldırganlar kovalamacayla yakalandı. Üzerlerinden 2 ruhsatsız tabanca çıktı. Muhtarlık binasında yapılan aramada da 2 tabanca daha bulundu. Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.O. ile M.Y., A.Y.'nunda aralarında bulunduğu 'sı tutuklandı. Gözaltında olan muhtar İ.K. ise adli kontrolle serbest kalırken, 4 kişi de ifadesi sonrası savcılıktan bırakıldı.
