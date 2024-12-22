Video Yaşam 6 katlı binanın yıkımı sırasında panik yaşayan vatandaşın kaçışı kamerada | Video
6 katlı binanın yıkımı sırasında panik yaşayan vatandaşın kaçışı kamerada | Video

6 katlı binanın yıkımı sırasında panik yaşayan vatandaşın kaçışı kamerada | Video

22.12.2024 | 10:19

Hatay'ın Defne ilçesinde 6 katlı binanın iş makinesinin darbesiyle kontrollü olarak yıkıldığı esnada panik yaşayan vatandaşın kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bina, iş makinesinin darbesiyle kontrollü olarak kağıt gibi yıkıldı. Binanın yıkımı esnasında tedirginlik yaşayan bir vatandaşın panikle kaçtığı anlarsa kameraya yansıdı. 6 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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