6 yaşındaki Elmas Hanilçi'nin cinayet zanlısı suçunu itiraf etti 02.11.2024 | 13:50 İstanbul Şişli’de gece saatlerinde cansız bedeni bulunan 6 yaşındaki kız çocuğu Elmas Hanilçi’nin cinayet zanlısı M.Ö., emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden şüpheli, adliyeye sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Şişli'de 31 Ekim tarihinde kaybolan ve kendisinden haber alınamayan 6 yaşındaki Elmas Hanilçi'nin ölümüne neden olan cinayet zanlısı M.Ö., olaydan sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kağıt toplayıcısı olduğu öğrenilen M.Ö.,'nün emniyette verdiği ilk ifade de Feriköy Mezarlığı içerisinde olayı gerçekleştirdiğini itiraf etti.



Cinayet şüphelisi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Öte yandan cinayet şüphelisi M.Ö.,'nün daha önceden de suç kaydının olduğu öğrenildi.