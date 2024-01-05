615 bin kişi Kapadokya’yı kuş bakışı izledi | Video 05.01.2024 | 12:40 Türkiye’nin önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde düzenlenen sıcak hava balon turlarına 2023 yılında 615 bin 63 yerli ve yabancı turist katıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya'daki tur aktivitelerinin başında gelen sıcak hava balonlar, turistlere manzaranın görkemini kuş bakışı izleme imkanı sunuyor.

2023 yılının Kapadokya turizmi açısından yeri rekorlara imza atılan bir yıl olduğunu söyleyen Nevşehir Valisi Ali Fidan "2023 yılının turizm rakamlarına baktığımızda 2023 yılının genel olarak ilimiz açısından başarılı olduğunu ve yerli yabancı ziyaretçi sayıları açısından bakıldığında da en yüksek rakamlara ulaşıldığını ifade etmiştik. Kapadokya bölgesinde yapılan aktivitelerden birisi de bildiğiniz gibi balon turizmidir. 2023 yılında ilimizde 218 gün Sıcak Hava Balon uçuşlarının gerçekleştirdiğini görmekteyiz. Bu 218 günde 27 bin 418 ticari uçuş gerçekleştirilmiş olup 615 bin 063 kişinin Kapadokya'nın bölgemizin güzelliklerini havadan izlediğini, balonla seyahat ettiğini görmekteyiz. Açıklanan bu rakamlar turizm ve balonculuk faaliyetleri açısından 2023 yılının verimli bir şekilde geçtiğini bizlere göstermektedir. 2024 yılında da aynı başarının aynı trendden devam etmesi dileğiyle bu sektörde çalışan arkadaşlarımıza sektör çalışanlarına teşekkür ediyorum başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

2023 yılını beklentilerine yakın bir noktada kapattıklarını söyleyen Turizmci Mehmet Dinler'de İhlas Haber Ajansına yaptığı açıklamada "2024 yılına girerken umutlu ve iyimser olmamak için hiçbir neden yok. Bilindiği üzere 2022 yılında Kapadokya bölgesinde balonla taşınan yolcu sayısında tüm zamanların rekorunu kırmıştık. 700 bin yolcu sayısına çok yaklaşmıştık. 2023 yılında 700 bin yolcu hedefimiz vardı. Fakat bu rakam geçen yıla göre yüzde yedilik bir düşüşle 615 bin civarında seyretti. Bunun nedeni de meteorolojik nedenlerden dolayı uçulabilir gün sayısı bir önceki yıla göre 15-20 gün daha az uçtuk" ifadelerini kullandı.

Kapadokya bölgesinde, 2014'te 434 bin 639, 2015'te 498 bin 812, 2016'da 250 bin, 2017'de 329 bin 390, 2018'de 537 bin 500, 2019'da 585 bin 582, 2020'de 120 bin 917, 2021'de 388 bin 833, 2022'de ise 662 bin 443 yerli ve yabancı turist sıcak hava balon turuna katılmıştı.