Video Yaşam 72 saat sonra enkazdan çıkarılan minik Hazal'ın su ister misin? sorusuna verdiği cevap duygulandırdı | Video
72 saat sonra enkazdan çıkarılan minik Hazal'ın su ister misin? sorusuna verdiği cevap duygulandırdı | Video

72 saat sonra enkazdan çıkarılan minik Hazal'ın su ister misin? sorusuna verdiği cevap duygulandırdı | Video

09.02.2023 | 14:35

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde Hatay'da yıkılan bir apartmanın enkazından 72 saat sonra 4 kişi sağ çıkarıldı.

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Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde yıkılan Sultanevler Sitesi'nde bir blokun enkazından gelen sesleri tespit eden İHH ve AFAD arama kurtarma ekipleri, çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.

Enkazda yapılan çalışma sonucu ilk depremden 72 saat sonra 5 yaşındaki Hazal ile annesi Betül Güner kurtarıldı. Küçük kız, kendisini kurtaran ekiplerin su isteyip istemediği sorusuna, "Yok daha muayene olmadım." karşılığını verdi.

Aynı enkazda bir baba ile kızına da ulaşıldı. Enkazdan yaralı çıkarılan 4 kişi, hastanelerde tedavi altına alındı.

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