8 yaşındaki Hatice, evlerinin önünde oynarken köpeğin saldırısına uğradı | Video 04.04.2025 | 11:28 Aksaray'da Hatice Cumali (8), evlerinin önünde oynarken sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu bacağından yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 09.30 Hamidiye Harmanı Mahallesinde meydana geldi. Hatice Cumali, evlerin önünde oynadığı sırada sahipsiz bir köpek saldırıp, sol bacağından ısırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle kurtulan Hatice, ihbarla çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaşadığı olayı anlatan Hatice Cumali, "Ben oyuncaklarımı bıraktığım yerden almaya giderken bir anda önüme çıktı. Bana sonra havlamaya başladı. Bende kaçarken, beni sıkıştırıp bacağımdan ısırdı. Olayı gören bir ağabey, köpeğe taş atarak beni kurtardı. Ben çok korktum" dedi.