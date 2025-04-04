8 yaşındaki Hatice, evlerinin önünde oynarken köpeğin saldırısına uğradı | Video
Aksaray'da Hatice Cumali (8), evlerinin önünde oynarken sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu bacağından yaralandı.
Olay, saat 09.30 Hamidiye Harmanı Mahallesinde meydana geldi. Hatice Cumali, evlerin önünde oynadığı sırada sahipsiz bir köpek saldırıp, sol bacağından ısırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle kurtulan Hatice, ihbarla çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaşadığı olayı anlatan Hatice Cumali, "Ben oyuncaklarımı bıraktığım yerden almaya giderken bir anda önüme çıktı. Bana sonra havlamaya başladı. Bende kaçarken, beni sıkıştırıp bacağımdan ısırdı. Olayı gören bir ağabey, köpeğe taş atarak beni kurtardı. Ben çok korktum" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:47
03:38
02:27
01:19
02:23
İstanbul’da sis bulutları kartpostallık görüntü oluşturdu 04.04.2025 | 09:29
01:09
Marmaris'te otel yangını! | Video 04.04.2025 | 08:58
02:30
Otobüsün önüne atladı, yürekler ağza geldi! O anlar kamerada | Video 04.04.2025 | 08:58
01:07
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da göçük! 4 işçi toprak altında kaldı | Video 03.04.2025 | 17:00
01:08
İzmir’de silahlı kavga! 3 ölü, 7 tutuklama | Video 03.04.2025 | 17:00
00:41
KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan Volkan Konak açıklaması! | Video 03.04.2025 | 16:15
03:05
16:28
Süleyman Demir cinayeti 14 yıl sonra Müge Anlı'da çözüldü | Video 03.04.2025 | 15:37
03:38
01:38
Esenyurt’ta koca dehşeti: Eşler arasında çıkan tartışma kanlı bitti | Video 03.04.2025 | 14:10
12:40
Bakan Kurum: "180 bin işçimizle esnafımızın yanındayız" | Video 03.04.2025 | 14:02
02:12
İnegöl'lü balıkçının oltasına 7 kiloluk turna takıldı | Video 03.04.2025 | 13:26
00:41
00:42
Ataşehir'de boşanma aşamasındaki eşini silahla tehdit etti | Video 03.04.2025 | 12:31
01:25