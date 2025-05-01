Video Yaşam 9 aydır aranan ve metruk binada ölü bulunan genç son yolculuğuna uğurlandı | Video
9 aydır aranan ve metruk binada ölü bulunan genç son yolculuğuna uğurlandı | Video

9 aydır aranan ve metruk binada ölü bulunan genç son yolculuğuna uğurlandı | Video

01.05.2025 | 16:15

İstanbul Küçükçekmece'de ailesi tarafından 9 aydır aranan ve metruk binada cesedi bulunan 22 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İstanbul Küçükçekmece'de 7 Temmuz 2024 tarihinde Rabia Aydın isimli kadın, karakola başvurarak oğlu Fatih Aydın'ın (22) babası ile tartışmasının ardından evden çıkarak bir daha geri dönmediğini bildirmişti. Geçtiğimiz pazar günü Küçükçekmece Fatih Mahallesi Basınköy İstanbul Caddesi üzerindeki metruk bir binada bulunan erkek cesedinin 9 aydır kayıp olarak aranan Fatih Aydın'a ait olduğu belirlenmişti. Aydın için Küçükçekmece'deki Halkalı Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene gencin ailesi ve sevenleri katıldı. Yakınları Fatih'in tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

9 aydır aranan ve metruk binada ölü bulunan genç son yolculuğuna uğurlandı | Video 06:51
9 aydır aranan ve metruk binada ölü bulunan genç son yolculuğuna uğurlandı | Video 01.05.2025 | 16:15
Denizli’de kız arkadaşının 2 yaşındaki bebeğini darp ederek hastanelik eden şahıs tutuklandı! | Video 00:14
Denizli'de kız arkadaşının 2 yaşındaki bebeğini darp ederek hastanelik eden şahıs tutuklandı! | Video 01.05.2025 | 16:15
SON DAKİKA: Kütahya Simav’da 4.2 büyüklüğünde deprem | Video 01:15
SON DAKİKA: Kütahya Simav'da 4.2 büyüklüğünde deprem | Video 01.05.2025 | 15:13
Büyükçekmece’de depremin ardından caminin aleminin düştüğü anlar kamerada | Video 00:19
Büyükçekmece’de depremin ardından caminin aleminin düştüğü anlar kamerada | Video 01.05.2025 | 14:50
Yozgat’ta korkunç olay! Tartıştığı kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü | Video 00:52
Yozgat'ta korkunç olay! Tartıştığı kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü | Video 01.05.2025 | 14:34
Minguzzi’nin mezarına zarar veren şüpheli hakkında iddianame: 4 yıla kadar hapsi istendi | Video 02:23
Minguzzi’nin mezarına zarar veren şüpheli hakkında iddianame: 4 yıla kadar hapsi istendi | Video 01.05.2025 | 14:16
Odun almaya giden kadın 2 metre uzunluğunda yılanı böyle görüntüledi | Video 00:18
Odun almaya giden kadın 2 metre uzunluğunda yılanı böyle görüntüledi | Video 01.05.2025 | 14:16
Kaskla tartıştığı sürücünün aracına zarar verdi! O anlar kamerada | Video 00:50
Kaskla tartıştığı sürücünün aracına zarar verdi! O anlar kamerada | Video 01.05.2025 | 12:56
Yavru kedi, esnaf ve polis sayesinde ölümden döndü | Video 01:44
Yavru kedi, esnaf ve polis sayesinde ölümden döndü | Video 01.05.2025 | 12:28
Kurduğu köstebek tabancasının patlaması ile hayatını kaybetti | Video 00:46
Kurduğu köstebek tabancasının patlaması ile hayatını kaybetti | Video 01.05.2025 | 12:26
Jandarma 170 saat kamera görüntüsünü inceleyip, şüphelileri yakaladı | Video 01:30
Jandarma 170 saat kamera görüntüsünü inceleyip, şüphelileri yakaladı | Video 01.05.2025 | 12:10
Düzce’de işçi servisi ağaca çarptı, 8 kişi yaralandı | Video 00:48
Düzce'de işçi servisi ağaca çarptı, 8 kişi yaralandı | Video 01.05.2025 | 11:53
Otobanda tır devrildi, sürücüler kontak kapattı! Kaza anı kamerada | Video 03:24
Otobanda tır devrildi, sürücüler kontak kapattı! Kaza anı kamerada | Video 01.05.2025 | 11:34
1 Mayıs İşçi Bayramı nasıl ortaya çıktı? Emek ve Dayanışma Günü ilk nerede ve ne zaman kutlandı? | Video 10:23
1 Mayıs İşçi Bayramı nasıl ortaya çıktı? Emek ve Dayanışma Günü ilk nerede ve ne zaman kutlandı? | Video 01.05.2025 | 10:59
Teknolojinin bayramı başlıyor! TEKNOFEST KKTC’de | Video 05:04
Teknolojinin bayramı başlıyor! TEKNOFEST KKTC'de | Video 01.05.2025 | 10:55
4 milyon TL değerinde 180 kilogram tütün ele geçirildi: 3 gözaltı | Video 01:19
4 milyon TL değerinde 180 kilogram tütün ele geçirildi: 3 gözaltı | Video 01.05.2025 | 10:19
Denizli’de kan donduran olay! Vahşeti yaşayan 2 yaşındaki bebek hastanelik oldu | Video 00:27
Denizli’de kan donduran olay! Vahşeti yaşayan 2 yaşındaki bebek hastanelik oldu | Video 01.05.2025 | 10:14
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne çıkan yollarda 1 Mayıs tedbirleri alındı | Video 01:15
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yollarda 1 Mayıs tedbirleri alındı | Video 01.05.2025 | 09:27
Şile’de büyük yangın! Yan yana bulunan 6 restoran alev alev yandı | Video 03:55
Şile'de büyük yangın! Yan yana bulunan 6 restoran alev alev yandı | Video 01.05.2025 | 09:27
Giresun’da ölümle sonuçlanan feci kaza kamerada! 36 yaşındaki kadın metrelerce havaya uçtu | Video 00:20
Giresun'da ölümle sonuçlanan feci kaza kamerada! 36 yaşındaki kadın metrelerce havaya uçtu | Video 30.04.2025 | 16:49

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY