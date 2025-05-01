9 aydır aranan ve metruk binada ölü bulunan genç son yolculuğuna uğurlandı | Video
İstanbul Küçükçekmece'de ailesi tarafından 9 aydır aranan ve metruk binada cesedi bulunan 22 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı.
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