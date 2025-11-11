9 gündür aranan kayıp annenin cesedi, çocuğunun cesedinin 200 metre ilerisinde bulundu | Video
11.11.2025 | 15:56
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 9 gündür aranan Huriye Helvacı'nın cansız bedeni, oğlu Osman Helvacı'nın bulunduğu bölgeye yaklaşık 200 metre mesafede ortaya çıktı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:52
01:04
01:30
06:57
06:57
Müge Anlı'dan 'Yeşil Vatan Seferberliği'ne fidanlarla destek | Video 11.11.2025 | 12:01
04:17
Büyükçekmece’de dehşette ölü sayısı 3'e yükseldi | Video 11.11.2025 | 11:14
04:16
01:20
İstanbul’da yine metrobüs arızası! Seferler neredeyse durdu | Video 11.11.2025 | 09:34
00:32
Siber Suçlarla Mücadele kapsamında 403 şüpheli yakalandı | Video 11.11.2025 | 08:50
00:15
Motosikletiyle ön kaldırdı, kayarak böyle düştü | Video 11.11.2025 | 08:50
03:08
Beraber seyahat ettiği arkadaşlarına ateş etti: 2 ölü, 1 ağır yaralı | Video 11.11.2025 | 08:49
01:43
00:43
Depreme kahvehanede yakalanan vatandaşların panik hali kamerada | Video 11.11.2025 | 08:48
04:27
04:04
04:37
01:13
Festivalde korku dolu anlar kamerada! Paraşütçü kayaya böyle çarptı | Video 10.11.2025 | 11:28
02:48
00:49
Balıkesir'de peş peşe depremler | Video 10.11.2025 | 09:09