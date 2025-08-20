Abartı egzoz kullanan araçlara geçit yok: 27 bin lira ceza | Video
Tekirdağ Çorlu'da polis ekipleri, kamu huzurunu bozan abartı egzozlu araçlara yönelik uygulama gerçekleştirdi.
Ekipler, vatandaşların huzurunu bozan ve kamu düzenini olumsuz etkileyen araçlara yönelik denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurguladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:40
00:11
Abartı egzoz kullanan araçlara geçit yok: 27 bin lira ceza | Video 20.08.2025 | 10:27
00:59
00:29
Osmaniye’de 44 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı | Video 20.08.2025 | 09:44
01:30
02:21
01:21
Otomobilde silahlı saldırıya uğramıştı, saldırgan arkadaşı çıktı | Video 20.08.2025 | 09:01
00:38
Yüksekova'nın Dağlıca köyünde orman yangını | Video 20.08.2025 | 08:22
02:26
Büyükçekmece’de otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 4 yaralı | Video 20.08.2025 | 08:22
00:20
Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı! 19.08.2025 | 23:51
02:58
00:33
Yolcu uçağının motoru kalkıştan sonra alev aldı 19.08.2025 | 22:01
05:27
Feci kaza kamerada...Freni patlayan kamyon 10 araca çarpıp, kanala düştü 19.08.2025 | 21:15
00:46
03:57
"Jrokez" lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran toprağa verildi | Video 19.08.2025 | 15:51
00:48
Arnavutköy’de drift yapan sürücüye 48 bin 559 TL ceza | Video 19.08.2025 | 15:04
01:10
Müşteri gibi bindikleri taksiyle kafeye gelip kurşun yağdırdılar | Video 19.08.2025 | 14:58
03:57
01:10