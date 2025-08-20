Video Yaşam Abartı egzoz kullanan araçlara geçit yok: 27 bin lira ceza | Video
20.08.2025 | 10:27

Tekirdağ Çorlu'da polis ekipleri, kamu huzurunu bozan abartı egzozlu araçlara yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şahinleri tarafından yapılan denetimlerde, 3 araçta abartı egzoz tespit edildi. Karayolları Trafik Kanunu kapsamında araç başına 9 bin 267 TL olmak üzere toplamda 27 bin 801 TL trafik idari para cezası uygulandı. Denetimlerde ayrıca 3 araç trafikten men edildi.
Ekipler, vatandaşların huzurunu bozan ve kamu düzenini olumsuz etkileyen araçlara yönelik denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

