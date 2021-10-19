ABD'de mucize gibi olay! Düşen uçaktaki tüm yolcu ve mürettebat sağ kurtuldu | Video
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ABD’nin Texas eyaletinde içinde 3 mürettebat ve 18 yolcu bulunan uçak düştü. Kazada can kaybı olmazken, 2 yolcunun yaralandığı bildirildi. Uçağın, Boston'da bugün Boston Red Sox ile Houston Astros beyzbol takımları arasında oynanacak olan Amerikan Ligi şampiyonluğu serisinin dördüncü maçına gitmek için kiralandığı bildirildi. Öte yandan kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.