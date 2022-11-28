Acil yıkım kararı verilen binalar yıkılıyor | Video

Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasar aldığı tespit edilen binaların yıkılmasına karar verildi. Acil yıkım kararı verilen binalardan 5'i yıkıldı.

Geçtiğimiz günlerde Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan binaların yıkılmasına karar verildi. Ağır hasar gören ve 'acil yıkım' kararı verilen binalardan 5 tanesi yıkıldı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 300 ekibin desteğiyle başlatılan hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Kent merkezinde 2 ve Gölyaka ilçesinde 3 binanın yıkılmasının ardından molozlar temizlendi.

Cumayeri ilçesinde Yaka Camisi ve Gölyaka ilçesinde Sarıdere Köyü Camisi de dün yıkılarak alanda temizlik çalışması yapıldı. Gölyaka ilçesinde ise 4 katlı bir apartmanın yıkım çalışmaları sürüyor.