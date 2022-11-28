Video Yaşam Acil yıkım kararı verilen binalar yıkılıyor | Video
Acil yıkım kararı verilen binalar yıkılıyor | Video

Acil yıkım kararı verilen binalar yıkılıyor | Video

28.11.2022 | 16:37

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Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasar aldığı tespit edilen binaların yıkılmasına karar verildi. Acil yıkım kararı verilen binalardan 5'i yıkıldı.

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Geçtiğimiz günlerde Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan binaların yıkılmasına karar verildi. Ağır hasar gören ve 'acil yıkım' kararı verilen binalardan 5 tanesi yıkıldı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 300 ekibin desteğiyle başlatılan hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
Kent merkezinde 2 ve Gölyaka ilçesinde 3 binanın yıkılmasının ardından molozlar temizlendi.

Cumayeri ilçesinde Yaka Camisi ve Gölyaka ilçesinde Sarıdere Köyü Camisi de dün yıkılarak alanda temizlik çalışması yapıldı. Gölyaka ilçesinde ise 4 katlı bir apartmanın yıkım çalışmaları sürüyor.

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