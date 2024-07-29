Adana Kozan'da orman yangını | Video
Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
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