Adana merkezli deprem Kahramanmaraş'ta da hissedildi | Video
Adana'nın Kozan ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Kahramanmaraş’ta da büyük bir korkuya neden olurken, Büyükşehir Belediye personelleri binayı tahliye ederek aşağı indi.
Yaşanan deprem sonrası, Kahramanmaraş halkı da büyük korku ve panik yaşadı. Büyükşehir Belediyesi personelleri de, deprem sonrası binaları terk ederek cadde ve sokaklara indi.
Panik oluşturan depremle ilgili ekiplerin herhangi bir olumsuzluk olup olmadığı ile ilgili çalışma yapıldığı bildirildi.
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