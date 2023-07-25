Adana merkezli deprem Kahramanmaraş'ta da hissedildi | Video 25.07.2023 | 09:37 Adana'nın Kozan ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Kahramanmaraş’ta da büyük bir korkuya neden olurken, Büyükşehir Belediye personelleri binayı tahliye ederek aşağı indi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 08.44'de Adana'nın Kozan ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11,27 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Adana merkez başta olmak üzere Osmaniye ve Kahramanmaraş'tan da hissedildi.Yaşanan deprem sonrası, Kahramanmaraş halkı da büyük korku ve panik yaşadı. Büyükşehir Belediyesi personelleri de, deprem sonrası binaları terk ederek cadde ve sokaklara indi.Panik oluşturan depremle ilgili ekiplerin herhangi bir olumsuzluk olup olmadığı ile ilgili çalışma yapıldığı bildirildi.