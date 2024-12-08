Adana’da 2 grubun tekme tokatlı kavgası kamerada | Video 08.12.2024 | 08:42 Adana’da 2 grup arasında yaşanan tekme tokatlı kavga cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kavga, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Bulvarı Şinasi Efendi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz öğrenilemeyen bir sebeple 2 grup arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede tartışma taraflar arasında tekme tokatlı kavgaya dönüştü.Çevredekilerin güçlükle ayırdığı kavga cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Tarafların uzaklaşmasıyla kavga sona erdi.