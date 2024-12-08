Adana’da 2 grubun tekme tokatlı kavgası kamerada | Video
Adana’da 2 grup arasında yaşanan tekme tokatlı kavga cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Çevredekilerin güçlükle ayırdığı kavga cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Tarafların uzaklaşmasıyla kavga sona erdi.
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