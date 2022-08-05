Adana'da 48 kilo 500 gram esrar ele geçirildi | Video

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Adana polisinin yaptığı operasyonda bir kargoda 48 kilo 500 gram esrar ele geçildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Şüpheliyi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, M.C.G.'nin Mersin'deki bir adreste saklandığı bilgisine ulaştı. Operasyon için harekete geçen ekipler, adrese yapılan baskında M.C.G.'yi gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen M.C.G., uyuşturucu maddelerin kendisine ait olduğunu, Adana'da almak için kargoya verildiğini söyledi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.C.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.