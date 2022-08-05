Video Yaşam Adana'da 48 kilo 500 gram esrar ele geçirildi | Video
Adana'da 48 kilo 500 gram esrar ele geçirildi | Video

Adana'da 48 kilo 500 gram esrar ele geçirildi | Video

05.08.2022 | 09:58

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Adana polisinin yaptığı operasyonda bir kargoda 48 kilo 500 gram esrar ele geçildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kargo şirketinin dağıtım merkezinde yüklü miktarda uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı. Adrese giden ekipler, merkezde narkotik köpeği 'Oscar' ile arama yaptı. Oscar, M.C.G.'nin (28) Diyarbakır'dan kendisi adına gönderdiği iki koliye tepki verdi. Kolileri açan ekipler, paketlenmiş 48 kilo 500 gram esrar ele geçirdi.

Şüpheliyi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, M.C.G.'nin Mersin'deki bir adreste saklandığı bilgisine ulaştı. Operasyon için harekete geçen ekipler, adrese yapılan baskında M.C.G.'yi gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen M.C.G., uyuşturucu maddelerin kendisine ait olduğunu, Adana'da almak için kargoya verildiğini söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.C.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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