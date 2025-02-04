Adana’da 5 milyon gümrük kaçağı makaron ele geçirildi | Video 04.02.2025 | 09:37 Adana’da kamyonette 5 milyon gümrük kaçağı makaron ele geçirilirken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Adana'da polis, şüphelendiği kamyoneti durdurdu. Kamyonette yapılan aramada 5 milyon gümrük kaçı makaron ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin 3 milyon TL değerin olduğu öğrenildi. Araç sürücüsü ve yolcu konumundaki şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Öte yandan, başka bir araçtan 30 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.