Adana'da 7.5 milyon kaçak makaron ele geçirildi | Video 07.02.2025 | 09:45 Adana'da polis 7.5 milyon kaçak makaron ele geçirirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma sonucu polis Sarıçam İlçesinde bir araçta kakaç makaron olduğu bilgisine ulaştı. Bilgi üzerine araç durdurulup arama yapıldı. Yapılan aramada piyasa değeri 5 milyon TL olan, 7.5 milyon kaçak makaron ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.