Video Yaşam Adana'da barakadaki ölümüne kumara polis baskını kamerada

Adana'da barakadaki ölümüne kumara polis baskını kamerada

Adana'da barakadaki ölümüne kumara polis baskını kamerada
02.01.2021 | 11:23

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Adana'da barakadaki ölümüne kumara polis baskını kamerada 01:55
Adana'da barakadaki ölümüne kumara polis baskını kamerada 02.01.2021 | 11:23
Bursa'da kavga eden kedilerin arasında kalan küçük çocuğun gülümseten kaçışı kamerada | Video 00:41
Bursa'da kavga eden kedilerin arasında kalan küçük çocuğun gülümseten kaçışı kamerada | Video 02.01.2021 | 11:23
ABD’de polise ateş açan Somalili adamın öldürüldüğü anın görüntüleri yayınlandı | Video 00:36
ABD’de polise ateş açan Somalili adamın öldürüldüğü anın görüntüleri yayınlandı | Video 02.01.2021 | 10:54
Sipariş üzerine araba farı çalıyorlardı! 13 saniyede iki far söktüler | Video 00:28
Sipariş üzerine araba farı çalıyorlardı! 13 saniyede iki far söktüler | Video 02.01.2021 | 10:33
Erzincan'da 12 yaşındaki kız, biriktirdiği harçlıklarla 3 buzağı alıp çiftçiliğe atıldı | Video 04:33
Erzincan'da 12 yaşındaki kız, biriktirdiği harçlıklarla 3 buzağı alıp çiftçiliğe atıldı | Video 02.01.2021 | 09:34
Bursa'da kaza yapan alkollü ve ehliyetsiz sürücüden polis ekiplerine şok tepki | Video 02:43
Bursa'da kaza yapan alkollü ve ehliyetsiz sürücüden polis ekiplerine şok tepki | Video 02.01.2021 | 10:18
THY uçağında sigara içerken yakalandı; 2 bin 603 lira ceza ödeyecek | Video 04:01
THY uçağında sigara içerken yakalandı; 2 bin 603 lira ceza ödeyecek | Video 02.01.2021 | 10:20
İstanbul'da zamlı taksimetre güncellemesi için bekleyen taksicilerden açıklama Kurtaracak bir zam değil | Video 04:49
İstanbul'da zamlı taksimetre güncellemesi için bekleyen taksicilerden açıklama "Kurtaracak bir zam değil" | Video 02.01.2021 | 09:55
Yılbaşında tedbirleri hiçe saydılar! Polis partiyi bastı “hepimiz akrabayız dediler | Video 01:24
Yılbaşında tedbirleri hiçe saydılar! Polis partiyi bastı “hepimiz akrabayız" dediler | Video 02.01.2021 | 10:16
Viral hastalıkların artmasıyla koronavirüste mutasyon... | video 03:09
"Viral hastalıkların artmasıyla koronavirüste mutasyon..." | video 02.01.2021 | 09:57
Son dakika: İstanbul'da iş adamına suikast tuzağı! Cinayet anı görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:06
Son dakika: İstanbul'da iş adamına suikast tuzağı! Cinayet anı görüntüleri ortaya çıktı | Video 02.01.2021 | 10:04
Bursa Uludağ mevsimin ilk kar yağışı ile beyaza büründü | Video 05:05
Bursa Uludağ mevsimin ilk kar yağışı ile beyaza büründü | Video 02.01.2021 | 09:34
Kısıtlamayı delip minibüsle gezdiler, 'Uyuşturucu satmaya çıktık' dediler | Video 02:27
Kısıtlamayı delip minibüsle gezdiler, 'Uyuşturucu satmaya çıktık' dediler | Video 02.01.2021 | 09:48
Bursa'da yangını sigara içerek izleyen vatandaşa 3 Bin 150 TL ceza | Video 03:08
Bursa'da yangını sigara içerek izleyen vatandaşa 3 Bin 150 TL ceza | Video 02.01.2021 | 09:35
Son dakika! Ankara'da apartman garajında 3 kişi ölü bulundu | Video 01:15
Son dakika! Ankara'da apartman garajında 3 kişi ölü bulundu | Video 02.01.2021 | 09:48
Basra Körfezi'nde gövdesinde mayın tespit edilen tanker tahliye edildi | Video 00:11
Basra Körfezi'nde gövdesinde mayın tespit edilen tanker tahliye edildi | Video 02.01.2021 | 09:36
Bodrum'da yakalanan ve askere gitmek istediğini söyleyen genç yoklama kaçağı çıktı | Video 03:12
Bodrum'da yakalanan ve askere gitmek istediğini söyleyen genç yoklama kaçağı çıktı | Video 02.01.2021 | 08:47
Bekçiden kaçan genç: Yakalayamazdınız da komisere dua edin | Video 01:49
Bekçiden kaçan genç: "Yakalayamazdınız da komisere dua edin" | Video 02.01.2021 | 08:47
Karı-koca sobadan sızan gazdan öldü, çocukları tedavi altında | Video 00:49
Karı-koca sobadan sızan gazdan öldü, çocukları tedavi altında | Video 02.01.2021 | 08:47
Diyarbakır'da kısıtlamada bomboş caddede taksiciler kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı | Video 01:09
Diyarbakır'da kısıtlamada bomboş caddede taksiciler kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı | Video 02.01.2021 | 09:16

Adana’da pandemi nedeniyle kahvehaneler kapanınca mahalle arasındaki trafo duvarına bitişik naylon branda kaplı baraka kahvehane yapıp kumar oynayan 9 kişi yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri yeni tip korona virüs nedeniyle kahvehaneler kapanınca vatandaşların mahalle arasında baraka kahvehaneler yaptığı bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine polis Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesindeki bir adrese baskın yaptı. Yapılan baskında polis, naylon brandadan trafo duvarına bitişik baraka yapılarak içine de masa ve sandalye koyup kumar oynandığını tespit etti. Elektrik çarpma tehlikesine rağmen trafo duvarına bitişik kahvehane yapıp kumar oynayan 9 kişi yakalandı.


Polis, Murat D. tarafından yapılan yeri kapatırken pandemi kurallarına uyulmadığı için 9 kişiye 38 bin 150 lira ceza makbuzu düzenledi. Ayrıca mekan sahibine de adli işlem başlattı. Kağıt oynarken yakalanan şahıslar duruma tepki göstererek, "Gidecek yerimiz kalmadı. Her yer kapalı biz de mahalle arasında bir yer yaptı. Buraya gelip kağıt oynayıp vakit geçiriyoruz. Burayı da kapattılar" dedi.


Şahısların kapatılan barakanın yanında sandalye koyup oturmaya devam etmesi de dikkat çekti.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA