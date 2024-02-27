Adana'da dehşet görüntüler kamerada: Önce bıçakladılar sonra üzerine çıkıp zıpladılar | Video
Adana’da bir kişi kadınlı ve erkekli grup tarafından öldüresiye darp edildikten sonra bir kadın tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.
Ardından gruptaki herkes Şenci'ye saldırıp öldüresiye darp etti. Daha sonra ise ismi öğrenilemeyen bir kadın Şenci'yi bıçakladı. İki erkek şahıs ise bıçaklanan kişinin üzerine çıkıp zıplayarak darp etti. Olay anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.
Ağır yaralanan genç ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.
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