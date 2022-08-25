Video Yaşam Adana’da denizde hortum böyle görüntülendi | Video
Adana’da denizde hortum böyle görüntülendi | Video

Adana’da denizde hortum böyle görüntülendi | Video

25.08.2022 | 12:55

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Adana’nın Yumurtalık ilçesinde denizde çıkan hortum cep telefonuyla görüntülendi.

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Yumurtalık ilçesinde denize açılmak için hazırlanan balıkçılar hortumu görüntüledi. Denizde açıkta çıkan hortum bir süre devam ettikten sonra kayboldu. Bu anları balıkçılar an be an görüntüledi.

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