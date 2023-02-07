Video Yaşam Adana'da depremin yıktığı alanlar böyle görüntülendi | Video
Adana'da depremin yıktığı alanlar böyle görüntülendi | Video

Adana'da depremin yıktığı alanlar böyle görüntülendi | Video

07.02.2023 | 09:05

Adana'da enkaz bölgesi günün ilk ışıklarıyla böyle görüntülendi.

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