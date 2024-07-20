Adana'da 'dur' ihtarına uymayan motosikletli, polise çarptı! O anlar kamerada | Video
Adana'da canını hiçe sayarak kaçan motosikletliyi durdurmak isteyen polis, ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün kendisine çarpması sonucu yaralandı. Motosikletli şüpheli ise gözaltına alındı.
Yaralanan polis memuru ise hastaneye kaldırıldı.
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