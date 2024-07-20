Adana'da 'dur' ihtarına uymayan motosikletli, polise çarptı! O anlar kamerada | Video 20.07.2024 | 08:32 Adana'da canını hiçe sayarak kaçan motosikletliyi durdurmak isteyen polis, ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün kendisine çarpması sonucu yaralandı. Motosikletli şüpheli ise gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Asayiş uygulaması yapan polis ekiplerini gören K.Y. (21), motosikletiyle kaçmaya başladı. Bu sırada bir yunus polisi, motosikletliyi canını hiçe sayarak durdurmak istedi. K.Y. motosikletini polisin üzerine sürüp çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü motosikletten düşüp yaya olarak kaçmak istedi. Ancak başka bir yunus polisi söz konusu şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüpheli gözaltına alınırken ehliyetinin olmadığı tespit edildi.Yaralanan polis memuru ise hastaneye kaldırıldı.