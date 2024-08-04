Adana’da düşen helikopter enkazını çıkarma çalışmaları sürüyor 04.08.2024 | 16:05 Adana'nın Kozan ilçesinde baraja düşen helikopterin enkazını çıkartma çalışmaları sürüyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Cuma günü saat 16.00 sıralarında Kozan ilçesi Kızlarsekisi Mahallesi'nde çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Havadan müdahale için gönderilen yangın söndürme helikopteri, Göksu Çayı üzerindeki Gökdere Barajı'ndan su alırken bilinmeyen bir nedenle düştü. Helikopterde bulunan 3'ü Rus, 2'si Türk 5 kişilik mürettebatın düştüğü barajda köylüler tarafından kurtarıldığı bildirildi. Olayda kimse yaralanmadı.



Sabahın erken saatlerinde ekipler bölgeye geldi

Dün ise Ankara ve Adana'dan bölgeye gelen JAK ve SAK ekipleri "Mi-8" tipi yangın söndürme helikopterinin enkazına su altı aracıyla 34 metrede ulaştı. Bugün sabah saatlerinde yeniden bölgeye gelen ekipler su altı robotuyla enkazın olduğu alanda çalışma yaptı.



Enkaz su yüzeyine çıkartılacak

Ters bir şekilde batan helikopterin enkazının su yüzüne çıkartılması planlanırken çalışmaların yarın devam edeceği öğrenildi.