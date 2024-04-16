Adana’da lüks otomobil otobüs durağına çarptı: 7 yaralı | Video
Adana’da kontrolden çıkan lüks otomobil otobüs durağa çarptı. Kazada 2’si ağır 7 kişi yaralandı.
Kaza sırasında durakta bulunan Osman K., Metin C., Hüseyin K., Aysel K., Nursever K., Çınar K. ile otomobil sürücüsü Uğur A. yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken Osman K. ve Metin C.'in hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Kazadan hemen sonra çekilen görüntüler ise dehşeti ortaya koydu.
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