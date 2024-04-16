Adana’da lüks otomobil otobüs durağına çarptı: 7 yaralı | Video 16.04.2024 | 15:22 Adana’da kontrolden çıkan lüks otomobil otobüs durağa çarptı. Kazada 2’si ağır 7 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Çukurova ilçesine bağlı 100.Yıl Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Uğur A. otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil otobüs durağına çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.Kaza sırasında durakta bulunan Osman K., Metin C., Hüseyin K., Aysel K., Nursever K., Çınar K. ile otomobil sürücüsü Uğur A. yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken Osman K. ve Metin C.'in hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Kazadan hemen sonra çekilen görüntüler ise dehşeti ortaya koydu.