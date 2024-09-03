Adana’da motosikletli şüpheliler sokak ortasında bir kişiyi silahla öldürüp kaçtı! | Video
Adana’da motosikletli iki şüpheli sokak ortasında bir kişiyi tabancayla vurarak öldürdü. Şüpheliler kaçarak izini kaybettirdi.
Göğüs bölgesinden vurulan Kavak kanlar içerisinde yere yığıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Kavak'ı hastaneye kaldırdı. Kavak hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kavak'ı cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.
Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışması başlattı.
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