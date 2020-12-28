Video Yaşam Adana'da polisle çatışmayan giren hırsızlar tutuklandılar | Video

Adana'da polisle çatışmayan giren hırsızlar tutuklandılar | Video

Adana'da polisle çatışmayan giren hırsızlar tutuklandılar | Video
28.12.2020 | 10:11

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Adana'da hırsızlık yapmak için bir eve giren Barış K. (28) ile Mertcan F. (20), polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Hırsızlık şüphelilerini dışarıda bekleyen arkadaşlarından A.B. (17), belindeki tabancayı çıkarıp, polis ekiplerine defalarca kez ateş etti. Bu anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Bir başka şüpheli Rıdvan Ş. (20) ise tabancayla havaya ateş açtı. Kovalamaca sonucu yakalanan şüpheliler, tutuklandı.

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Olay, 23 Aralık günü saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuduğu sırada diğer odadan ses geldiğini duyan Selva E. (32), yattığı odadan çıktığında bir kişinin hırsızlık için eve girdiğini gördü. Selva E.'nin durumu bildirmesi üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü?ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri geldi. Polisin geldiğini gören hırsızlık şüphelisi ile beraberindeki 3 kişi, kaçarak izlerini kaybettirmeye çalıştı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüphelilerden biri, elindeki tabancayı havaya doğru ateşledi. Bu sırada şüpheliler yeniden kaçmaya başladı. Şüphelilerden biri sokağı döndüğü sırada tabancayı polis ekiplerine doğrultarak defalarca ateş etti. Bu anlar, sokakta bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. Bu sırada bir polis, mermilerden son anda kurtuldu.


Polisin anonsu üzerine olay yerine Gasp Büro Amirliği?ne bağlı takviye ekipler geldi. Sokak sokak şüphelileri arayan ekipler, polise ateş ettiği belirlenen A.B. ile Rıdvan Ş.'yi Onur Mahallesi'nde, diğer şüpheliler Mertcan F. ile Barış K.'yi ise Uçak Mahallesi'nde yakalayıp, etkisiz hale getirdi. Şüpheliler emniyete götürüldü. Rıdvan Ş.'nin, ifadesinde, "A.B., 'Düşmanlarım evime baskına geldi. Zor durumdayım' deyince yanına gittim. Hırsızlığa gittiğini, polisle çatışacağını bilmiyordum" dediği öğrenildi. Şüphelilerden Mertcan F. ise hırsızlık için gözcülük yaptığını, arkadaşının polise ateş edeceğini bilmediğini öne sürdü.


TUTUKLANDILAR
Emniyetteki işlemlerinin ardından hırsızlık, öldürmeye teşebbüs, görevli memura mukavemet ve kamu malına zarar suçlarından adliyeye sevk edilen A.B., Rıdvan Ş., Mertcan F. ile Barış K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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