Adana'da sahte tapu vurgunu: 80 milyonluk dolandırıcılık şebekesi çökertildi | Video

11.10.2025 | 09:51

Adana'da polis ekipleri, kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtıp hazineye ait arazileri ecrimisil yöntemiyle kiralama veya sahte tapu düzenleyerek satma vaadiyle onlarca kişiyi dolandıran şebekeye operasyon düzenledi. Yaklaşık 80 milyon TL'lik vurgun yaptığı belirlenen 13 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık ve resmî belgede sahtecilik suçlarına karışan kişilere yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 1 yıl boyunca yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, 7 Ekim'de kent genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, hazine arazilerini kiralama veya satma vaadiyle 50 kişiyi kandıran şüphelilerin, sahte tapu ve belgelerle vatandaşlardan 80 milyon TL topladığı ortaya çıktı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 37 tapu senedi, 30 sahte belge ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan 13 şüpheli emniyetteki işlemlerin arından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
