Adana’da silahlı kavga anı güvenlik kamerasında | Video 30.06.2023 | 08:34 Adana’da sokak arasında iki grubun silahlı kavgası güvenlik kameralarına yansıdı. Kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, R.A ve ismi öğrenilemeyen bir kişi motosikletle husumetli olduğu S.E ve oğlu M.E'nin oturduğu evin sokağına geldi. Bunun üzerine iki grup birbirlerine tabanca ile ateş açıp kaçtı. Olay anı anbean güvenlik kamerasınca görüntülendi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan R.A, S.E ve M.E hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan R.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.