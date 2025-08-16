Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu | Video
Adana'da, sulama kanalında erkek cesedi bulundu. Kimliği saptanamayan cansız beden, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olay, saat 11.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Sulama kanalında sürüklenen kişiyi gören vatandaşlar, suya atladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler ile vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan erkek cesedi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Cansız bedenin suda sürüklendiği ve kanaldan çıkarıldığı anlar, kameraya yansıdı. Cesedin kimliğinin saptanması için soruşturma başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:52
Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu | Video 16.08.2025 | 16:27
01:09
04:37
Isparta'da yol kesip aileye ve polise saldıran şehir eşkıyaları kamerada 16.08.2025 | 13:32
00:43
Tekirdağ'da devrilen motosikletin sürüklendiği anlar kamerada 16.08.2025 | 10:11
05:07
İstanbul'da 16 yaşındaki genç dehşet saçtı... Ensesine bıçak sapladı! 16.08.2025 | 10:07
02:31
00:27
Hatay'da kavurucu sıcaktan bunalan inek soluğu denizde aldı 16.08.2025 | 09:44
01:59
Çanakkale'de gece saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı 16.08.2025 | 07:50
01:24
Erzincan'da korkunç kaza! İki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı | Video 15.08.2025 | 15:50
00:17
Eyüpsultan'da korkutan yangın! TEM Otoyolu'nu dumanlar kapladı | Video 15.08.2025 | 15:37
01:11
Silivri’de yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü | Video 15.08.2025 | 15:16
00:58
02:02
Malatya'da 4 aracın karıştığı kaza: 9 yaralı | Video 15.08.2025 | 13:49
01:20
8 yaşındaki Ege'nin ağır yaralandığı oto galeriye saldırı kamerada | Video 15.08.2025 | 11:55
00:31
01:08
Büyükçekmece’de aydınlatma direği yan yattı, E-5 trafiğe kapatıldı | Video 15.08.2025 | 11:00
00:40
Motosikletin, minibüse ok gibi saplandığı kaza kamerada | Video 15.08.2025 | 09:39
10:35
Denizlerde av yasağı bitiyor... Kıyı balıkçıları sezona hazır... 15.08.2025 | 09:27
01:23
Maliye bölümü öğrencisi matematik sorusunda joker kullandı! İşte o soru! 14.08.2025 | 23:00