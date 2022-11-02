Adana'da yürekleri ısıtan görüntü: Seyyar satıcı kadının başına gelenleri duyan sıraya girdi | Video
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ADANA'da Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) bulunan eşi çalışamadığı için kaldırımda yeşillik satarak çocuklarını okutan Gamze Yılmaz'ın (40) toptancılara vereceği 7 bin TL ile cep telefonu, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Gözyaşlarına boğulan Yılmaz'ın halini görenler, yeşillik satın almak için yoğunluk oluşturdu, kuyruğa girdi.
MAHALLELİ AKIN ETTİ
Borçlanarak yeni yeşillikler ve yumurtalar alan Yılmaz, bugün sabah erken saatlerde yeniden tezgahını kurdu. Yılmaz'ı tanıyan ve olayı öğrenen mahalleli, yeşillik satın almak için kaldırımda yoğunluk oluşturdu. Zaman zaman ağlayan Yılmaz'ın başına gelenleri dinleyenler, acısını paylaştı.
"ZORLA GEÇİNİYORUZ"
Gamze Yılmaz, "Eşim hasta olduğu için ben hem ona hem de çocuklarımıza bakıyorum. Tezgahı temizlerken arka tarafa süpürge almaya gitmiştim o sırada adamın biri geldi aldı her şeyimi. Bu para yumurtacının, ıspanakçının, fasulyecinin parası. 3 gündür kazandığım, sermaye yapacağım paraydı. Her şeyim gitti. Konuşamıyorum. Hakkımı helal etmiyorum. Sermayemi çalan kişi eğer beni duyuyorsa lütfen paramı geri getirsin. Zorla geçiniyoruz" diye konuştu.