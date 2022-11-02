Video Yaşam Adana'da yürekleri ısıtan görüntü: Seyyar satıcı kadının başına gelenleri duyan sıraya girdi | Video
Adana'da yürekleri ısıtan görüntü: Seyyar satıcı kadının başına gelenleri duyan sıraya girdi | Video

Adana'da yürekleri ısıtan görüntü: Seyyar satıcı kadının başına gelenleri duyan sıraya girdi | Video

02.11.2022 | 16:41

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OTOMATİK OYNAT

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ADANA'da Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) bulunan eşi çalışamadığı için kaldırımda yeşillik satarak çocuklarını okutan Gamze Yılmaz'ın (40) toptancılara vereceği 7 bin TL ile cep telefonu, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Gözyaşlarına boğulan Yılmaz'ın halini görenler, yeşillik satın almak için yoğunluk oluşturdu, kuyruğa girdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, dün saat 23.50 sıralarında Çukurova ilçesi Şehitler Bulvarı'nda meydana geldi. KOAH tedavisi gören eşi çalışamadığı için evinin geçimini ve 3 çocuğunun okul masraflarını kaldırımda yeşillik satarak sağlamaya çalışan Gamze Yılmaz, temizlik yaparken tezgahından ayrıldı. Bu sırada tezgaha yaklaşan bir kişinin, toptancılara vereceği 7 bin TL parası ve cep telefonunun bulunduğu poşeti çaldığını fark eden Yılmaz, arkasından koştu ancak yetişemedi. Yılmaz?ın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

MAHALLELİ AKIN ETTİ
Borçlanarak yeni yeşillikler ve yumurtalar alan Yılmaz, bugün sabah erken saatlerde yeniden tezgahını kurdu. Yılmaz'ı tanıyan ve olayı öğrenen mahalleli, yeşillik satın almak için kaldırımda yoğunluk oluşturdu. Zaman zaman ağlayan Yılmaz'ın başına gelenleri dinleyenler, acısını paylaştı.

"ZORLA GEÇİNİYORUZ"
Gamze Yılmaz, "Eşim hasta olduğu için ben hem ona hem de çocuklarımıza bakıyorum. Tezgahı temizlerken arka tarafa süpürge almaya gitmiştim o sırada adamın biri geldi aldı her şeyimi. Bu para yumurtacının, ıspanakçının, fasulyecinin parası. 3 gündür kazandığım, sermaye yapacağım paraydı. Her şeyim gitti. Konuşamıyorum. Hakkımı helal etmiyorum. Sermayemi çalan kişi eğer beni duyuyorsa lütfen paramı geri getirsin. Zorla geçiniyoruz" diye konuştu.

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