Video Yaşam Adıyaman’da yanan tır alev topuna döndü, dumanlar gökyüzünü kapladı | Video

Adıyaman’da yanan tır alev topuna döndü, dumanlar gökyüzünü kapladı | Video

Adıyaman’da yanan tır alev topuna döndü, dumanlar gökyüzünü kapladı | Video
28.05.2021 | 11:42

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Adıyaman’da hububat yüklü tır seyir halindeyken yanmaya başladı. Yanan tır kısa sürede alev topuna döndü.

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Olay, Adıyaman merkez Kömür Beldesine bağlı Boğazözü Köyü yakınlarında meydana geldi. Yasin Şimşek kontrolündeki tır seyir halindeyken motor kısmında elektrik aksamından kaynaklandığı tahmin edilen bir yangın çıktı.

Tırın ön kısmından dumanlar yükseldiğini gören sürücü, el frenini çekerek araçtan indi. Tır kısa sürede alev topuna döndü. Alevlerden çıkan siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangını vatandaşlar çaresiz bir şekilde izlerken, çevredeki hububat ekili tarlalara sıçramasının tedirginliğini yaşadı. İtfaiye ekiplerine haber verilmesi üzerine yangın yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Yangın tarlalara sıçramadan söndürüldü ancak tır kullanılmaz hale geldi.

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