Video Yaşam Adnan Oktar’ın halaycı müridi yine rapor aldı! Sağlık raporuyla tahliye olup böyle alem yapmıştı...

Adnan Oktar’ın halaycı müridi yine rapor aldı! Sağlık raporuyla tahliye olup böyle alem yapmıştı...

Adnan Oktar’ın halaycı müridi yine rapor aldı! Sağlık raporuyla tahliye olup böyle alem yapmıştı...
27.03.2021 | 10:43

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Adnan Oktar davasında sağlık raporuyla tahliye edildikten sonra eğlence görüntüleri ortaya çıkan ve 31 yıl hapis cezası alması üzerine yeniden tutuklanan Hüseyin Alpar Sayın hakkında tekrar rapor düzenlendi. Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Kurulu tarafından hazırlanan raporda Sayın’ın “hayatını yalnız idame ettiremeyeceği” belirtildi. Ancak daha önceki durum sebebiyle Sayın’ın bu kez Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesine karar verildi. Adli Tıp’ın vereceği karar doğrultusunda Sayın’ın tahliye edilip edilmeyeceği belirlenecek.

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Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü davasında 1 yıl tutuklu yargılandıktan sonra sağlık raporuyla tahliye edilen Hüseyin Alpar Sayın'ın, cezaevinden çıktıktan sonra Boğaz manzaralı bir evde eğlence ortamında çekilen görüntüleri ortaya çıkmıştı. Davayı 11 Ocak'ta karara bağlayan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Sayın'a "çocuğun nitelikli cinsel istismarı "ve "suç örgütü üyeliğinden" 31 yıl 6 ay hapis cezası verip yeniden tutuklama kararı vermişti. Bu kez Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Kurulu, Bandırma Cezaevinde kalan Sayın'ın "Mevcut hastalığı ile hayatını yalnız idame ettiremeyeceği" yönünde rapor hazırladı.

ADLİ TIP KARAR VERECEK

Cezaevi müdürlüğü de 10 Mart'ta hazırlanan bu rapor üzerine Sayın'ın İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edileceğini, yargılamayı yapan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bildirdi. Adli Tıp'ın vereceği karar doğrultusunda Sayın'ın tahliye edilip edilmeyeceğine karar verilecek. Adnan Oktar örgütünün hukuk işleriyle ilgilendiği öne sürülen 52 yaşındaki Hüseyin Alpar Sayın'ın, pankreas kanseri olduğu belirtiliyor.

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