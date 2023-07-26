Afyonkarahisar’da çıkan orman yangını 1 buçuk saatin sonunda söndürüldü | Video
Afyonkarahisar kent merkezinde Hıdırlık tepesi diye adlandırılan bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın yaklaşık 1,5 saatlik müdahalenin ardından söndürülürken, yangında 40 bin metrekarelk bir alanın zarar gördüğü belirtildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, ölen ya da yaralananın olmadığı olayda kaplumbağalar başta olmak üzere bir çok canlının zarar gördüğü belirtildi.
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