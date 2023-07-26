Afyonkarahisar’da çıkan orman yangını 1 buçuk saatin sonunda söndürüldü | Video 26.07.2023 | 15:35 Afyonkarahisar kent merkezinde Hıdırlık tepesi diye adlandırılan bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın yaklaşık 1,5 saatlik müdahalenin ardından söndürülürken, yangında 40 bin metrekarelk bir alanın zarar gördüğü belirtildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, öğle saatlerinde meydana geldi. Hıdırlık tepesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü bir anda alevler yükseldi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekip sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler arazi engebeli olduğu için bir süre yangına müdahale edemedi. Ardından ekipler farklı yollardan yangın bölgesine ulaşarak alevlere müdahale etti. Çok sayıda çam ağacının zarar gördüğü yangına daha sonra Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de müdahale etti. Yangın ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren uğraşları sonucu söndürüldü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, ölen ya da yaralananın olmadığı olayda kaplumbağalar başta olmak üzere bir çok canlının zarar gördüğü belirtildi.