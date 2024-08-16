Ağrı Dağı, her mevsim dağcıların gözdesi olmaya devam ediyor
Türkiye'nin en yüksek zirvesi Ağrı Dağı, yılın her mevsimi kar ve buzullarıyla dağcıların ilgi odağı olmaya devam ediyor.
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