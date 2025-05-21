Video Yaşam Alacak-verecek meselesi nedeniyle 2 kişiyi tabancayla vuran şüpheli 6 gün sonra yakalandı | Video
Alacak-verecek meselesi nedeniyle 2 kişiyi tabancayla vuran şüpheli 6 gün sonra yakalandı | Video

Alacak-verecek meselesi nedeniyle 2 kişiyi tabancayla vuran şüpheli 6 gün sonra yakalandı | Video

21.05.2025 | 14:14

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde alacak verecek nedeniyle meydana gelen olayda 2 kişiyi tabancayla vurarak yaralayan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

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Olay 15 Mayıs 2025 saat 21.30 sıralarında Mahmudiye mahallesi Sultan sokakta faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. Mobilya imalathanesi sahibi Hazar A.(20), kendisine yaklaşık 10 milyon TL borcu olan Alihan Y.(27) ve Kemal T.(26)'yi borçla alakalı konuşmak için kendi işyerine davet etti. Şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Hazar A. Elindeki tabancayla 2 şahsa kurşun yağdırdı. Alihan Y.(27) sağ bacağına isabet eden 3 mermi, Kemal T.(26) ise bacağına isabet eden bir mermiyle yaralandı.

Şüpheli kaçarken, yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Şüpheli Hazar A., polis ekiplerince olaydan 6 gün sonra yakalanarak gözaltına alındı.
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