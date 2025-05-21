Alacak-verecek meselesi nedeniyle 2 kişiyi tabancayla vuran şüpheli 6 gün sonra yakalandı | Video
Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde alacak verecek nedeniyle meydana gelen olayda 2 kişiyi tabancayla vurarak yaralayan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
Şüpheli kaçarken, yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Şüpheli Hazar A., polis ekiplerince olaydan 6 gün sonra yakalanarak gözaltına alındı.
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