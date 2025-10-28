Video Yaşam Alanya'da denizde hortum çıktı | Video
28.10.2025 | 13:48

Antalya'nın Alanya ilçesi sahilinde deniz üzerinde hortum oluştu.

Alanya'ya sağlı Konaklı Mahallesinde sabah saatlerinde deniz üzerinde oluşup karaya ulaşmadan etkisini kaybeden hortum vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
