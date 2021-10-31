Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:53
Aleyna Çakır'ın babası kızının mezarının açılmasını istiyor 31.10.2021 | 11:47
03:44
Akdeniz’deki yangınlar bitki çaylarının fiyatını artırdı 31.10.2021 | 11:23
01:24
Ödüllü polis memuru 25 kilo eroinle yakalandı! 31.10.2021 | 11:32
04:08
Spor spikeri Dilay Kemer ölüm yıl dönümünde unutulmadı | Video 31.10.2021 | 11:14
03:43
02:18
Nar yüklü kamyon kavşağa devrildi: 4 yaralı 31.10.2021 | 11:06
08:52
03:18
Sonbaharda sis manzarasıyla sabah güneşi havadan görüntülendi 31.10.2021 | 10:40
00:35
Sürücülere dehşeti yaşatan yaya kamerada | Video 31.10.2021 | 10:40
01:09
Taklacı teyze figürleriyle gençlere taş çıkarttı | Video 31.10.2021 | 10:29
02:12
Beyoğlu’nda sokakta çatışma anları kamerada | Video 31.10.2021 | 10:29
00:50
Beyoğlu'nda yol kapatıp halay çeken şahıslar kamerada | Video 31.10.2021 | 10:29
03:22
Gezi teknesi battı, 2 kişiyi balıkçı kurtardı 31.10.2021 | 10:20
02:51
Suya düşen ineği, ateş yakıp ısıttılar | Video 31.10.2021 | 09:54
02:31
Dondurma yüklü kamyondan 75 kilo uyuşturucu çıktı | Video 31.10.2021 | 09:54
03:26
Muş'ta 300 kız öğrenci gitarla tanışıp ok attı, langırt ve golf oynadı 31.10.2021 | 09:55
04:02
Kadın trafik polisi bıçaklanan gencin hayatını böyle kurtardı | Video 31.10.2021 | 09:55
00:41
Gül demeti ve hediye kutusuyla gasp girişimi kamerada | Video 31.10.2021 | 09:43
00:56
Antalya'da tur midibüsü takla attı, 8 turist yaralandı 31.10.2021 | 09:37
02:50
Köpeğin saldırısına uğrayan çocuğu okul güvenliği kurtardı | Video 31.10.2021 | 09:30
Aleyna Çakır olarak bilinen 21 yaşındaki Sema Esen'in, 3 Haziran 2020'de Ankara Keçiören'deki evinde boynunda iple ölü bulunması sonrası Kırşehir'deki babası Mehmet Esen otopsi raporlarının değiştirildiğini iddia ederek kızının mezarının açılmasını istedi.
3 Haziran 2020 tarihinde ölü bulunan Sema Esen'in erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Ümitcan Uygun'un daha önceden de Esen'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler sosyal medyada yer almıştı. Aleyna Çakır ve Esra Hankulu'nun şüpheli ölümlerinde baş şüpheli olarak gösterilen tutuklu Ümitcan Uygun'un gerekli cezayı adalet önünde almasını isteyen Sema Esen'in babası Mehmet Esen, "Otopsi sonucunun değiştirildiğini düşünüyoruz. Esra Hankulu davası ile bizim davamızın birleşmesini talep ediyoruz. Ümitcan Uygun'un cezasını kat kat almasını istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine güveniyoruz bizim ciğerimiz yandı Allah da onların ciğerini yaksın" dedi.