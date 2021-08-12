Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, efsane videoyu yeniden yorumladı | Video

Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel instagram paylaşımlarıyla yine çok konuşulmaya devam ediyor. Bir zamanların efsane videolarından biri olan "Alageyik" videosunu, arkadaşı ile birlikte yeniden çeken Havva Öztel'in paylaşımına yüzlerce yorum geldi.

Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel instagram paylaşımlarıyla yine çok konuşulmaya devam ediyor. Bir zamanların efsane videolarından biri olan "Alageyik" videosunu, arkadaşı ile birlikte yeniden çeken Havva Öztel'in paylaşımına yüzlerce yorum geldi.