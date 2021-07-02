Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in süper mini elbiseli görüntüleri sosyal medyada olay oldu!
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Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımları ile konuşulmaya devam ediyor! İşte Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in Instagram hesabından paylaştığı ve sosyal medyada gündem olan süper mini elbiseli görüntüleri...