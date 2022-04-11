Video Yaşam Alişan ile eşi Buse Varol hız trenine binerse... Alişan'ın paylaşımı kırdı geçirdi! | Video
Alişan ile eşi Buse Varol hız trenine binerse... Alişan'ın paylaşımı kırdı geçirdi! | Video

Alişan ile eşi Buse Varol hız trenine binerse... Alişan'ın paylaşımı kırdı geçirdi! | Video

11.04.2022 | 14:17

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Alişan ile eşi Buse Varol ile hız trenine bindi. Alişan'ın keyifli halleri gözlerden kaçmazken eşi Buse Varol korku dolu anlar yaşadı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Alişan "Ben çok keyif aldım. Ama eşim o kadar da değil" şeklinde esprili bir paylaşım yaptı. Buse Varol'da eşi Alişan'ın paylaşımına kayıtsız kalmayıp, "Uydum aklına ama fena değildi" yorumunda bulundu. Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen video sosyal medyada gündem oldu.

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