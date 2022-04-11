Alişan ile eşi Buse Varol hız trenine binerse... Alişan'ın paylaşımı kırdı geçirdi! | Video
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Alişan ile eşi Buse Varol ile hız trenine bindi. Alişan'ın keyifli halleri gözlerden kaçmazken eşi Buse Varol korku dolu anlar yaşadı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Alişan "Ben çok keyif aldım. Ama eşim o kadar da değil" şeklinde esprili bir paylaşım yaptı. Buse Varol'da eşi Alişan'ın paylaşımına kayıtsız kalmayıp, "Uydum aklına ama fena değildi" yorumunda bulundu. Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen video sosyal medyada gündem oldu.