Alkollü ehliyetsiz sürücünün çarpmasıyla bebek arabasında can veren 9 aylık Miran battaniyesiyle defnedildi | Video

20.08.2025 | 10:37

Hatay'da alkollü ve ehliyetsiz olarak motosiklet kullanan 16 yaşındaki sürücünün çarptığı 9 aylık Miran, son yolculuğuna uğurlandı. Konacık Mezarlığı'nda battaniyesine sarılı şekilde defnedilirken, dayısı Mustafa Bilgin kazanın düğün dönüşü yaşandığını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Arsuz ilçesinde0 Arsuz'a bağlı Konacık Mahallesi'nde meydana gelen kazada; E.B. (16) idaresindeki 31 AUK 783 plakalı motosiklet, yol kenarında yürüyen Fatma Nur B. (18), Emine B. (55), Miraç Y. (3) ve bebek arabasında bulunan 9 aylık Miran Y.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan 4 kişi ile motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Arsuz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Miran bebek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 9 aylık Miran, Arsuz ilçesi Konacık Mahallesi'nde bulunan Konacık Mezarlığı'na battaniyesine sarılı şekilde defnedildi. Dayısı Mustafa Bilgin, mezarı başında dua ederek su döktü. Yapılan kontrollerde sürücü E.B.'nin 0.67 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı belirlenmişti.

"YEĞENİM MİRAN'I BATTANİYESİYLE DEFNETTİK"
Hayatını kaybeden bebeğin dayısı Mustafa B0ilgin, yaşadığı acıyı şu sözlerle dile getirdi: "Ben o sırada Alanya'daydım, çalışıyordum. Haberi duyunca hemen geldim. Yakınlarımızın düğününe gitmişlerdi, oradan dönerken bu kaza olmuş. Sürücü alkollüydü. Yeğenim Miran'a çok düşkündüm. Haberi alınca şok oldum. Bebeğin annesi otelde çalışıyordu, ona haberi sonradan verdiler. Ambulansla hastaneye götürüldü, kalbi iki kere durdu. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kardeşimin ayağı kırıldı, annemi de ayaklarında morluk var. Yeğenim Miran'ı battaniyesiyle defnettik. Sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi."

