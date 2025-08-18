Alkollü sürücü trafiği böyle birbirine kattı | Video
Bursa'da alkollü direksiyon başına geçen sürücü, trafiği birbirine kattı. Kural tanımaz sürücü, bebeğin ölümüne sebep oluyordu. Kaza anları kameraya yansıdı.
Kazayla ilgili soruşturma sürerken, sürücünün ifadesine başvuruldu.
Alkollü sürücü trafiği böyle birbirine kattı | Video 18.08.2025 | 10:48
