Alt geçit duvarına çarpan motosiklet sürücüsü öldü, arkadaşı yaralandı

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KONYA'da kontrolden çıkıp alt geçidin duvarına çarpan motosikletin ehliyetsiz sürücüsü Yasin Yol (17) yaşamını yitirdi, arkasında oturan aynı yaşdaki arkadaşı Mehmet Harmankaya yaralandı.
Kaza, saat 00.40 sıralarınde merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Yolu Mobilyacılar alt geçidinde meydana geldi. Yasin Yol yönetimindeki motosiklet, virajlı olan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, alt geçidin duvarına çarpıp devrildi. Kazada motosikletten fırlayan sürücü Yol, olay yerinde yaşamını yitirdi. Arkasında oturan arkadaşı Mehmet Harmankaya da yaralandı. Yaralı Harmankaya ihbar üzerine çağrılan ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Yol'un cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.