Altın fiyatları artacak mı? Döviz, altın, borsada hareket ne yönde olacak?
Altın fiyatları ne yönde hareket edecek? Dolar, Euro TL karşısında ne yönde hareket edecek? Borsada beklenti be? Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, canlı yayında; gram altın, döviz, borsada son durumu ve piyasadaki muhtemel gelecek beklentilerini değerlendirdi...
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