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“Altın kızlar” çetesi çökertildi | Video

“Altın kızlar” çetesi çökertildi | Video

09.03.2023 | 16:43

Kocaeli başta olmak üzere birçok ilde 35 ayrı evden hırsızlık yaparak yaklaşık 8 milyon TL değerinde para ve ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen ve çoğunluğunu kadınların oluşturduğu 55 kişilik altın kızlar çetesi, Kocaeli polisinin operasyonu ile çökertildi. Gözaltına alınan 41 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

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Kocaeli'de farklı tarihlerde meydana gelen evden hırsızlı olayları ile ilgili araştırma başlatan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, evlerden hırsızlık yapan örgütlü bir çetenin suç işlediğini tespit etti. Yaklaşık 4 aylık teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polis ekipleri 55 kişilik çete üyelerini yakalamak için operasyon düzenledi.

41 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Kocaeli merkezli İstanbul ve Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda birçoğu vatansız olduğu belirlenen, 16'sı erkek 25 kadın olmak üzere 41 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Altın kızlar olarak bilinen çetenin 41 şüphelisi sorgulanmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken operasyon kapsamında aranan 14 şüphelinin ise daha önce işledikleri çeşitli suçlardan dolayı cezaevinde hükümlü olarak bulunduğu belirlendi.

PARA VE ZİYNET EŞYALARI

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 14'ü Kocaeli'de, biri Samsun'da, biri Bursa'da ve 19'u da İstanbul'da bulunan toplam 35 ayrı evden çalınan 18 farklı marka kol saati, 17 çift altın küpe, 4 altın bileklik, 6 altın kolye, 6 altın yüzük, 21 bin 500 TL para, 300 Euro, 3 ruhsatsız pompalı tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 129 adet çeşitli ebatlarda fişek ve 40 adet kartuşlu fişek olmak üzere yaklaşık 8 milyonluk para ve ziynet eşyası ele geçirildi.

GİRDİKLERİ EVİ DAĞITMIYORLAR

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerin ikişerli ya da üçerli gruplar halinde dolaştıkları ve kilitlenmeyen kapıları tespit ederek buldukları en uygun anda kullandıkları özel aparatlarla kapıları açarak eve girdikleri belirlendi. Şüphelilerin hırsızlık için girdikleri evleri hiç dağıtmadan sadece para ya da altın aradıkları, hırsızlık olayını gerçekleştirdikten sonra ise yine arkalarında hiç iz bırakmadan dışarı çıktıkları tespit edildi.

CEZADAN KURTULMAK İÇİN ÇOCUK YAPIYORLAR

Çete kapsamında hırsızlık yapan kadınların yakalanmaları durumunda cezai indirim alabilmek için ise sürekli çocuk yaptıkları öne sürüldü. Çoğu vatansız olan ve tamamının çok sayıda suç kaydının bulunduğu 16'sı kadın 41 şüpheli, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

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