Amasya'da TIR devrildi: 2 yaralı | Video
Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde Tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Çok sayıda araç da kazaya karışırken o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Amasya'da Ş.Y (54), çekici ve buna bağlı yarı römork ile Osmancık istikametinden Merzifon istikametine seyri sırasında Gümüşhacıköy sanayi kavşağına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan araçların üzerine devrildi.
Kazayı görenler durum 112'ye bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Kazada yaralanan Tır şoförü Ş.Y. ve yolcu olarak bulunan O.Y. (26) yaralandı. Yaralılar Ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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