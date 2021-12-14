Amasya’da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 19 yaralı | Video

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Amasya’da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 19 kişi yaralandı.
Kaza, Amasya -Çorum karayolu Gökhöyük kavşağında meydana geldi. Yağıştan dolayı kayan otobüs devrildi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 19 kişi yaralandı.