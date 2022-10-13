Ambulansa yol vermeyen maganda korsan taksici çıktı | Video

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İstanbul’da işgal ettiği emniyet şeridinden giden ve hasta taşıyan ambulansa yol vermeyen trafik magandası, İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü polisleri tarafından gözaltına alındı. Korsan taksicilik yaptığı tespit edilen trafik magandasına 11 bin 340 lira ceza kesildi ve aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi.