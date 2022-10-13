Video Yaşam Ambulansa yol vermeyen maganda korsan taksici çıktı | Video
Ambulansa yol vermeyen maganda korsan taksici çıktı | Video

Ambulansa yol vermeyen maganda korsan taksici çıktı | Video

13.10.2022 | 12:13

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İstanbul’da işgal ettiği emniyet şeridinden giden ve hasta taşıyan ambulansa yol vermeyen trafik magandası, İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü polisleri tarafından gözaltına alındı. Korsan taksicilik yaptığı tespit edilen trafik magandasına 11 bin 340 lira ceza kesildi ve aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi.

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İstanbul'da duyarsız bir trafik magandası, Basın Ekspres Yolu üzerinde hem haksız yere emniyet şeridini kullandı hem de hasta taşıyan ambulansa yol vermedi. İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; aracın plakasını ve sürücünün kimliğini kısa süre içerisinde tespit etti. D-100 Bostancı Köprüsü'nde kullandığı araçla durdurulan O.K. isimli trafik magandası Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından gözaltına alındı. O.K.'nın korsan taksicilik yaptığı tespit edildi. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 11 bin 340 lira idari para cezası kesilen trafik magandasının aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi.

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