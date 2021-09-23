Video Yaşam Anaokulundaki skandal görüntüler olay yaratmıştı, karar açıklandı | Video

Anaokulundaki skandal görüntüler olay yaratmıştı, karar açıklandı | Video

Anaokulundaki skandal görüntüler olay yaratmıştı, karar açıklandı | Video
23.09.2021 | 15:29

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İstanbul Tuzla’da özel bir anaokulunda öğrencilere şiddet uyguladığı, kız ve erkek öğrencileri çıplak halde tuvalete götürdüğü iddiasıyla yargılanan okul müdürü, “terbiye hakkından doğan disiplin yetkisini kötüye kullanmak” suçundan 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada dinlenen müşteki anne, “Bir anne olarak yıllardır acı çekiyoruz. Çocuğumda izleri hala devam ediyor. Çocuğumun geleceği ile oynadılar” dedi.

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Tuzla'da özel bir anaokulunda öğrencilere şiddet uyguladığı, kız ve erkek öğrencileri çıplak halde tuvalete götürdüğü gerekçesiyle "kötü muamele" suçundan 1 yıl 9 aya kadar hapsi istenen okul müdürü Güler D.'nin yargılandığı dava karara bağlandı. Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Güler D. katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada söz alan mağdur çocukların ailelerinin avukatları, sanık Güler D.'nin her mağdur çocuk açısından ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi.

"ÇOCUĞUMUN GELECEĞİYLE OYNADILAR"
Müşteki Kader Çolak, "Bir anne olarak yıllardır acı çekiyoruz. Çocuğumda izleri hala devam etmektedir. Çocuğumun geleceği ile oynadılar. Bu suçun cezasız kalmasını istemiyorum. Ben de sanığın her bir mağdur için ayrı ayrı cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.

Bunun üzerine söz alan sanık Güler D.'nin avukatı, "Savunmalarımızı tekrar ediyoruz. Müvekkilin suçu işlediğine yönelik somut bir delil yoktur. Müvekkilin beraatına karar verilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Güler D.'yi "terbiye hakkından doğan disiplin yetkisini kötüye kullanmak" suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın birden fazla mağdura karşı farklı tarihte benzer eylemler gerçekleştirdiğini belirterek cezayı arttıran mahkeme, sanığın 10 ay 15 gün hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. Suçun işleniş şekli ve sanığın yargılama sürecindeki davranışlarını göz önünde bulunduran mahkeme, cezada takdiri indirim uygulanmasına yer olmadığına hükmetti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Zeynep A.'nın 4 yaşındaki oğlunun okulun sahibi ve öğretmeni Güler D.'nin kendilerine kötü davrandığını, sürekli bağırıp saçını çektiğini söylemesi üzerine anaokulunda işe başladığı anlatılmıştı. Zeynep A.'nın Güler D.'nin çocuklara karşı kötü muamelede bulunduğunu, yarı çıplak vaziyette hep birlikte tuvalete soktuğunu kayıt altına aldığı belirtilen iddianamede, videoları diğer velilere gönderdiği ve okul yönetimi hakkında şikayetçi olduğu kaydedilmişti. Video kayıtları ve fotoğraflarda Güler D.'nin sınıfta ders sırasında öğrencilere karşı sert bir üslup kullandığı, sürekli olarak kızgın ve yüksek ses tonuyla konuştuğu, kız ve erkek öğrencileri kendi aralarında toplu halde tuvalete göndererek alt tarafları çıplak vaziyette tuvaletin önünde sırada beklettiğinin tespit edildiği vurgulanmıştı. İddianamede, sanığın 30 çocuğa yönelik "kötü muamele" suçundan 1 yıl 3 aydan 1 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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