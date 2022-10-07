Video Yaşam Aniden yola fırlayan çocuk ezilme tehlikesi geçirdi! O anlar kamerada | Video
Aniden yola fırlayan çocuk ezilme tehlikesi geçirdi! O anlar kamerada | Video

Aniden yola fırlayan çocuk ezilme tehlikesi geçirdi! O anlar kamerada | Video

07.10.2022 | 10:15

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Arnavutköy’de yakınının elini bırakarak caddeye koşan çocuk ezilme tehlikesi geçirdi. Olası faciadan kıl payı dönülürken, küçük çocuğun ayağı ezildi. Yaşananlarsa güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

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Kaza, Bolluca Mahallesi Koca Yusuf Caddesi üzerinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yürüyen küçük çocuk aniden yakınının elini bırakarak caddeye doğru koşmaya başladı. O esnada caddeden geçen bir otomobil küçük çocuğu fark etmeyerek ayağının üzerinden geçti. Olası faciadan kıl yapı dönülürken yaşananlar bir işyerinin güvelik kamerası tarafından anbean böyle görüntülendi.

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